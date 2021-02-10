Двое жителей поселка Клетня оштрафованы на полмиллиона за незаконную рыбалку

По информации брянской природоохранной прокуратуры, 53-летний и 34-летний жители поселка Клетня признаны виновными в незаконной рыбалке.

5 марта 2020 года в пруду на реке Огородня, расположенном вблизи деревни Большая Островня Дубровского района, с помощью 11 лесковых сетей рыбаки выловили 33 вида рыбы: плотвы, щуки, окуня, леща. Сумма ущерба, причиненного Российской Федерации, составила почти 18 тысяч рублей.

Свою вину подсудимые не признали.

Суд назначил виновным штраф в размере 550 тысяч рублей и 500 тысяч рублей.