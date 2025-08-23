Двух браконьеров задержали полицейские в Клетнянском районе

Двух браконьеров, незаконно выловивших более 20 рыб, задержали полицейские в Клетнянском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Во время рейда в Клетнянском районе стражи порядка выявили факт незаконной добычи водных биологических ресурсов. На озере в посёлке Лутна полицейские задержали двоих жителей Клетни 49-и и 59-и лет. Они ловили рыбу с помощью сетей. Мужчины успели поймать щуку, шесть линей, четыре карася и 10 красноперок. Незаконный улов, резиновую лодку, весла, насос и рыболовные сети полицейские у браконьеров изъяли.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.