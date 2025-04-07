Двойную кражу оперативно раскрыли брянские правоохранители

Жителя Оренбургской области, подозреваемого в двойной краже денег у приятеля, оперативно задержали брянские правоохранители. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 60-летний житель Советского района Брянска. Из квартиры и с банковских счетов пропали деньги.

Полицейские выяснили, что некоторое время дома у потерпевшего гостил приятель. Пропажу 21 тысячи рублей, хранившихся в кармане брюк, висевших в шкафу, и 5750 рублей с двух банковских карт, мужчина обнаружил после отъезда гостя.

Оперативники уголовного розыска задержали ранее судимого 36-летнего жителя Оренбургской области по месту регистрации. Мужчина признался в краже. Он подсмотрел, где хозяин квартиры хранил наличные. А перед отъездом домой воспользовался мобильным телефоном приятеля и через банковские приложения и перевёл деньги на свою карту.

Фигуранту предъявлены обвинения. Он вернул потерпевшему 21 тысячу рублей.