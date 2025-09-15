Двойную кражу спиртного из магазина раскрыли участковые полиции в Брянске

Ранее судимого брянца, подозреваемого в двойной краже спиртного из магазина, задержали участковые полиции. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники магазина самообслуживания, расположенного в Советском районе Брянска. Из торгового зала пропали бутылки с алкоголем на более чем 8000 рублей.

Участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого в преступлении. 36-летний житель областного центра ранее уже был судим за кражу. Злоумышленник признался, что в течении двух дней незаметно выносил спиртное из магазина.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.