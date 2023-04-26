Двух брянцев суд отправил в колонию за сбыт контрафактных сигарет

Двух брянцев суд отправил на год в колонию за сбыт контрафактных сигарет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района Брянска рассмотрел уголовное дело о хранении и сбыте немаркированных сигарет. На скамье подсудимых оказались 36-летний и 43-летний жители областного центра.

В мае 2020 года полицейские задержали машину, под управлением фигурантов, в которой были более 100 тысяч пачек нелегальных сигарет на общую сумму свыше 11 млн рублей. Ещё более пяти тысяч пачек обнаружили стражи порядка в квартире одного из мужчин.

Суд приговорил каждого к году колонии и штрафу в 200 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу