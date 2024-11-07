Двух граждан Таджикистана брянский суд отправил в колонию за незаконный транзит иностранцев и вымогательство. Об этом сообщили в пресс-службе Брянского областного суда.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело об организации незаконной миграции и вымогательстве. Приговор выслушали два брата – граждане Таджикистана.

Живущие в Брянске фигуранты вступили в преступную группу, занимавшуюся незаконным транзитом из Индии и ОАЭ через Россию и Белоруссию в Евросоюз граждан для получения статуса беженца. Братья занимались размещением, питанием и перемещением иностранцев, а также искали других соучастников.

Так, фигуранты привезли пятерых граждан Бангладеша из Москвы в Брянск. Они поселили их в арендованной квартире по улице Красноармейской без доступа к мобильной связи для конспирации. 5 октября прошлого года братья под угрозой убийства потребовали от иностранцев записать видео для родственников о необходимости перевода около 2,5 млн рублей за транспортировку в Европейский Союз. Граждане Бангладеша открыли окно и стали просить о помощи прохожих, а фигуранты сбежали.

Суд приговорил мужчин к девяти и девяти с половиной годам в колонии строгого режима со штрафами в размере 200 тысяч и 250 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.