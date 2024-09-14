Двух иностранцев с наркотиками задержали брянские полицейские

У двух иностранцев в комнате общежития в Брянске полицейские обнаружили более килограмма наркотиков. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков брянской полиции задержали двоих иностранцев 37-и и 29-и лет. Мужчины жили в общежитии Брянска несколько лет без официального трудоустройства.

В середине августа фингунаты купили для личного потребления более килограмма каннабиса. Полицейские обнаружили наркотики в газовой плиты, шкафу и тумбе.

Следователи возбудили уголовное дело. Фигурантов суд отправил под стражу.