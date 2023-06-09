Двух курьеров телефонных обманщиков задержали брянские полицейские

Двух курьеров телефонных мошенников, обманувших четырех пенсионерок, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции с разницей в несколько дней задержали еще двух сообщников дистанционных мошенников. Жертвам сообщали о якобы проблемах у родных, а курьеры забирали деньги и переводили их на счета работодателей, оставляя себе 5–10% от суммы.

Гражданин одного из сопредельных государств забрал у пожилой жительницы Бежицкого района Брянска 200 тысяч рублей. Стражи правопорядка изъяли почти всю сумму у него в квартире. А второй курьер – молодой житель Ингушетии – успел перевести 424 тысячи рублей, полученные от трех пенсионерок из Брянска и Сельцо.

Возбуждены уголовные дела. Мужчины находятся в СИЗо.