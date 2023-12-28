Двух молодых брянцев полиция задержала за серию краж с дачных участков

Двух молодых брянцев стражи порядка задержали по подозрению в серии краж с дачных участков. Об этом рассказали в региональном УМВД.
В полицию с заявлением о краже обратилась 41-летняя жительница Брянска. С её дачи в садовом обществе на территории Советского района пропали сварочный аппарат, бензопила и дисковая пила. Ущерб составил шесть тысяч рублей.
Полицейские узнали, что злоумышленник вломился и на соседний участок. Оттуда пропали чугунные батареи и фляги, стоимостью более пяти тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых 19-летних жителей Дятьковского района. Пилу и сварочный аппарат стражи порядка обнаружили в их жилье. А бензопилу и металлические изделия они успели сдать на скупку.
Фигурантам предъявили обвинение по статье «Кража».
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