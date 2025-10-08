Двух москвичей ждёт суд в Брянске за мошенничество в сфере кредитования на более чем пять миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования. В преступлении обвинили 49-летнего и 44-летнего жителей Москвы.

По версии следствия, в декабре 2021 года мужчины в автосалоне Брянска оформили кредит на покупку автомобиля Mercedes-Benz GLE. Предоставив документы с недостоверными сведениями о месте работы, доходе и месте регистрации они получили свыше пять миллионов рублей.

Затем один из участников с помощью оформленного на несуществующего работника банка сертификата электронной подписи исключил информации о нахождении автомобиля в залоге из реестра Федеральной нотариальной палаты. Кредитной организации причинен ущерб.

Один из обвиняемых признался, что преступление совершил за вознаграждение в 200 тысяч рублей. Его соучастник вину не признал.