Двух пьяных водителей задержали брянские полицейские в выходные

Автолюбителем грозит штраф и лишение прав.

В выходные инспекторы ГИБДД региона задержали несколько пьяных водителей. Так, в субботу сотрудники ДПС в селе Деменки остановили автомобиль ВАЗ-21140. За рулём находился 33-летний водитель с признаками алкогольного опьянения.

А в воскресенье на улице Ленина в городе Почепе полицейские задержали автомобиль Mitsubishi Lancer. 32-летний водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

На водителей составили административные протоколы. Им грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.