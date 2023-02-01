Двух стримеров из Брянска ждёт суд за истязание знакомого

Два стримера из Брянска предстанут перед суд за истязание знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело об истязании рассмотрит Советский районный суд Брянска. В преступлении обвиняют двух жителей областного центра, 20 лет и 21 года.

По версии следствия, с апреля 2020 года по сентябрь 2021 года молодые люди, избивали жителя Ярославля, который находился от них в материальной и иной зависимости. При этом они снимали издевательства на телефон и в прямом эфире демонстрировали на видеохостинге. За это они получали деньги от зрителей.