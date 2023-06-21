Двух судебных приставов из Брянска ждёт суд за подделку документов

Двух судебных приставов из Брянска ждёт суд за подделку приказов мирового судьи. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Первый заместитель прокурора области Игорь Таратонов направил в суд два уголовных дела о подделке документов, использования заведомо поддельной печати и превышение должностных полномочий. В преступлениях обвиняют двух сотрудниц службы судебных приставов Брянска и директора коммерческого общества. С ещё одной бывшем сотрудницей ФССП заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, к 35-летней дознавателю Фокинского районного отдела судебных приставов Брянска знакомый директор фирмы обратился с просьбой помочь вернуть деньги, удержанные с компании. Женщина в свою очередь попросила о помощи 40-летнюю пристава-исполнителю по особым исполнительным производства.

Та вместе с ещё одной 34-летней сотрудницей ФССП сфальсифицировали четыре судебных приказа мирового судьи, подделали в них подписи судьи и поставили поддельную печать. Но перевести более 700 тысяч рублей в качестве оплаты фиктивной задолженности по заработной плате в пользу подставных лиц у них не получилось. Преступные действия пресекли служба безопасности и правоохранители.

Уголовные дела рассмотрит Советский районный суд Брянска.