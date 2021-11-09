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Двух восьмилетних мальчиков, пропавших в Ивоте, нашли живыми

2021, 09 ноября 11:00 Происшествия
Двух восьмилетних мальчиков, пропавших в Ивоте, нашли живыми
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Накануне они не вернулись вовремя домой с прогулки.

В Дятьковском районе успешно завершились поиски двух восьмилетних мальчиков. 8 ноября Денис Васильев и Роман Скворцов не вернулись домой с прогулки в поселке Ивот – их родные забили тревогу.

«Найдены, живы! Огромное спасибо всем за помощь в поиске и распространении информации!» – сообщили утром 9 ноября в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По сообщению отряда, дети здоровы и хорошо себя чувствуют. Жители Ивота рассказали, что они находились в доме пожилой местной жительницы.

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