Двух восьмилетних мальчиков, пропавших в Ивоте, нашли живыми

Накануне они не вернулись вовремя домой с прогулки.

В Дятьковском районе успешно завершились поиски двух восьмилетних мальчиков. 8 ноября Денис Васильев и Роман Скворцов не вернулись домой с прогулки в поселке Ивот – их родные забили тревогу.

«Найдены, живы! Огромное спасибо всем за помощь в поиске и распространении информации!» – сообщили утром 9 ноября в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По сообщению отряда, дети здоровы и хорошо себя чувствуют. Жители Ивота рассказали, что они находились в доме пожилой местной жительницы.