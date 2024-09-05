Двух жительниц Брянска обвиняют в торговле немаркированными сигаретами

Двух жительниц Брянска обвиняют в продаже немаркированных сигарет почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о торговле немаркированными сигаретами. В преступлении обвиняют двух жительниц областного центра 32-х и 62-х лет.

По версии правоохранителей. женщины купили в другом регионе более трёх тысяч пачек табачных изделий без акцизных марок. Возле железнодорожной станции в Бежицком районе областного центра фигурантки продали сигареты. Их доход превысил 490 тысяч рублей.

Женщинам предъявили обвинение.