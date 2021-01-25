Дятьковский суд изъял земли из собственности нерадивого землепользователя

Дятьковский городской суд Брянской области 20 января 2021 года изъял у гражданки Мордовец О.А. два земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 196 гектаров.

Участки не использовались для сельскохозяйственного производства, зарастали сорняками. За допущенные нарушения собственница земель была штрафована на 14 500 рублей.

Владелице неоднократно выдавались предписания о приведении земель в состояние, пригодное для с/х производства. Однако Мордовец О.А. игнорировала все сообщения, за что была оштрафована на 260 тысяч рублей.

Так как и это не повлияло, Дятьковский городской суд постановил изъять земли из собственности Мордовец О.А. и продать их с публичных торгов по ценам, сложившимся в настоящее время на рынке земли.