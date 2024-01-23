Экс-директора ДК в Новозыбкове ждёт суд за растрату

Бывшую директора дома культуры в Новозыбкове обвиняют в присвоении выручки от продажи билетов в кинотеатр. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новозыбковский городской суд рассмотрит дело о присвоении денег с использованием своего служебного положения. Приговор выслушает бывшая директор Городского дома культуры Новозыбкова.

По версии следствия, в 2022-2023 годах по указанию руководителя кассиры принимали от посетителей кинотеатра «Октябрь» деньги за билеты на свои личные банковские карты. Затем они переводили выручку директору на счёт. Свыше 340 тысяч рублей обвиняемая присвоила себе.