Эксперт по инвестициям обманул жительницу Брянщины на 2,5 млн рублей

62-летняя жительница Навлинского района вложила более двух с половиной миллиона рублей якобы в покупку ценных бумаг по совету «эксперта». Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 62-летняя жительница Навлинского района. Женщину «эксперта по инвестициям» посоветовал выгодно вложить сбережения в ценные бумаги. Пенсионерка поверила и перевела незнакомцу 2 576 000 рублей. Ожидаемо, что ни дохода ни собственных денег потерпевшая не увидела.

В аналогичную ситуацию попали 34-летний житель Фокинского района Брянска и 41-летний житель Брасовского района. Они пополнили счета мошенников ещё на 616 тысяч рублей.