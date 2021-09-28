Еще один брянец стал жертвой театрального знакомства

Жители региона по-прежнему попадаются на удочку мошенников.

35-летний житель Брянского района лишился сбережений, рассчитывая на приятное театральное знакомство. Он познакомился с девушкой на сайте знакомств. Новая знакомая согласилась на встречу, но поставила условие: мужчина должен сводить ее в театр.

Перейдя по интернет-ссылке для покупки билета, брянец попал на сайт-двойник. При оформлении он указал все данные банковской карты, в результате с его счета списали 20,2 тысячи рублей.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В июне по аналогичной схеме 18,7 тысячи рублей лишился 30-летний житель Брянского района.