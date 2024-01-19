Ещё два беспилотника сбили военные над Брянщиной

Ещё два беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной. О происшествии сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Очередную атаку ВСУ на Брянскую область отразили военнослужащие 19 января. Система противовоздушной обороны сбила два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Они летели над Погарским и Унечским районами

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», – отметил Александр Богомаз.