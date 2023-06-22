Ещё один участник банды «Саранские» отправится в тюрьму по решению брянского суда

Брянский суд приговорил к пяти годам тюрьмы ещё одного участника группировки «Саранские». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело об участии в банде. Обвиняемый уроженец города Саранска заключил соглашения о сотрудничестве со следствием, поэтому заседание прошло в особом порядке.

В 1995 году обвиняемый в Брянске вступил в преступную группу «Саранские». Мужчина входил в звено «угонщиков». Он перебивал номера на угнанных машина. Транспорт бандиты потом продавали. Обвиняемый также помог скрыть следы убийства, совершенного другими участниками в 2008 году.

Суд приговорил виновного к пяти годам в колонии строгого режима. Решение в законную силу не вступило.