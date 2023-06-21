Ещё один водитель погиб в ДТП на брянской трассе

Ещё один автомобилист погиб в аварии с грузовиком на трассе Брянской области. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 20 июня авария произошла на 128 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Унечском районе. 49-летний водитель на «ВАЗ» выехал на встречную полосу. Легковушка столкнулась с грузовиком Iveco.

Водитель «ВАЗ» умер на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Полиция проводит проверку.

Напомним, в Жуковском районе после столкновения с автоцистерной погиб 54-летний водитель.