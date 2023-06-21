В ДТП с автоцистерной на брянской трассе погиб водитель

В ДТП с автоцистерной на трассе в Жуковском районе погиб водитель легковушки. Подробности происшествия сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 11 км автодороги «Сельцо-Косилово» в Жуковском районе. 54-летний водитель не справился с управлением Volkswagen Golf. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом DAF XF с полуприцепом-цистерной. Грузовик съехал в кювет.

Водитель легковушки умер на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

На колесах автомобиля Volkswagen были установлены зимние шины. Наличие опьяняющих веществ в организме погибшего определит судебно-медицинская экспертиза. Полиция проводит проверку.