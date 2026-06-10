Факт браконьерства пресекли брянские стражи порядка в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Во время рейда в Карачевском районе сотрудники полиции выявили факт незаконной добычи водных биологических ресурсов. На озере в посёлке Тёплое правоохранители задержали мужчину. С помощью двух 50-метровых сетей он ловил рыбу.
Полицейские изъяли у нарушителя 30 кг рыбы различных пород и запрещенные орудия лова.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».