На улице Комсомольской в городе Брянске сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль Hyundai. За рулём был 48-летний житель города Фокино. Он предъявил полицейским водительское удостоверение. Документ вызвал у правоохранителей сомнения в подлинности. Проверка по специализированной базе данных подтвердила, что удостоверение поддельное. Нарушитель признался, что купил фальшивый документ в Москве.

Фальшивые права изъяли полицейские у водителя в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Не болей, малыш! В регионе внедрят раннюю диагностику редких болезней у малышей – комплекс обследований для выявления опасных патологий, в том числе наследственных. Такой новостью поделился губернатор Василий Анохин. «Смоленская область станет первым регионом, где будет внедрена такая ранняя диагностика по специальному протоколу, разработанному учёными и экспертами Союза педиатров России», – уточнил губернатор. Реализацию важной инициативы Василий Анохин

Это наша общая память! На прошлой неделе в Смоленске прошёл Международный слёт городов-героев. В наш регион приехали делегации из десяти городов-героев России и Белоруссии, названия которых навсегда вписаны золотыми буквами в летопись истории Великой Победы. В официальном открытии слёта принял участие губернатор Василий Анохин, полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и заместитель

Совместными усилиями Краткие итоги рабочей встречи губернатора и полпреда президента в ЦФО. Празднование 80-летия Великой Победы, поддержка участников СВО, повышение рождаемости в регионе – эти темы стали основными в ходе рабочей встречи, которую провёл губернатор Василий Анохин с полномочным представителем Президента России в ЦФО Игорем Щёголевым. «Доложил о готовности к празднованию Дня Победы. В этом году в

Парламенты Смоленска и ЛНР заключили соглашение Взаимодействие между регионами будет выстроено не только посредством законотворческой деятельности в рамках федерального поля, но и организации волонтерской работы, а также работы с участниками СВО и их семьями. В Луганске подписали Соглашение о сотрудничестве между Смоленской областной Думой и Народным Советом ЛНР. Подписи под документом поставили Игорь Ляхов и Денис Мирошниченко. Также на церемонии присутствовали

Хорошая поддержка для большой семьи Истории людей, которым соцконтракт помогает развивать личное хозяйство. Плуг, прицеп, картофелекопалка и культиватор… Семья Лефтер рассказывает об оборудовании, которое приобрели в прошлом году на средства соцконтракта – они получили 350 тысяч рублей. Кроме картофельных полей у многодетной семьи большое хозяйство – овцы и подрастающие ягнята, куры и две коровы. Заботиться о скотине помогают дети –