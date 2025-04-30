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Фальшивые права изъяли полицейские у водителя в Брянске

2025, 30 апреля 10:15 Происшествия
Фальшивые права изъяли полицейские у водителя в Брянске
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Фальшивые права изъяли полицейские у водителя в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

На улице Комсомольской в городе Брянске сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль Hyundai. За рулём был 48-летний житель города Фокино. Он предъявил полицейским водительское удостоверение. Документ вызвал у правоохранителей сомнения в подлинности. Проверка по специализированной базе данных подтвердила, что удостоверение поддельное. Нарушитель признался, что купил фальшивый документ в Москве.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до года колонии.

 

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