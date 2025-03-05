Фура и микроавтобус столкнулись на брянской трассе

Два человека пострадали при столкновении фуры и микроавтобуса на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Карачевском районе на 92-м километре федеральной автомобильной дороги Р-120 5 марта произошла авария. На дороге столкнулись микроавтобус и фура.

Водители транспортных средств получили травмы. Их отвезли в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.