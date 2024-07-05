Фура столкнулась с легковушкой на брянской трассе

Фура столкнулась с легковушкой на перекрёстке с круговым движением на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 18 километре региональной автодороги «Брянск — Дятьково» произошла авария. 43-летний водитель грузовика DAF SF на перекрестке с круговым движением выехал на встречную полосу. Фура столкнулась с «Lada Kalina». 47-летняя женщины-водителя поворачивала налево.

Автомобилистка и пассажирка «Lada» получили переломы рук. Их отпустили домой с назначением лечения с назначением лечения.