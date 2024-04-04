Гендиректора компании Калининграда за коммерческий подкуп ждёт суд в Брянске

Гендиректор компании Калининграда предстанет перед брянским судом за коммерческий подкуп инженеру по надзору за строительством. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Суд Брянска рассмотрит уголовное дело о совершении коммерческого подкупа. Приговор выслушает генеральный директор общества с ограниченной ответственностью города Калининграда.

По версии следователей, с августа 2020 года по февраль 2021 года компания строила животноводческие сооружения в Брянской области. Руководитель организации перевёл на банковскую карту инженера по надзору за строительством отдела контроля качества другой коммерческой фирмы 170 тысяч рублей за подписание актов о приемки выполненных работ.

На имущество обвиняемого наложен арест.