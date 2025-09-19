Глава СК России поручил доложить о расследовании инцидента в посёлке Локоть

Глава СК России поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту травмирования ребёнка, провалившегося в открытый люк в посёлке Локоть. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В начале сентября в посёлке Локоть шестилетний мальчик упал в открытый канализационный люк. Ребёнок получил травмы.

По данному факту проверку проводит прокуратура области. Брянские следователи возбудили уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Брянской области Алексею Кузьмичеву доложить об обстоятельствах происшествия и результатах расследования.