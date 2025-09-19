Глава СК России поручил доложить о расследовании инцидента в посёлке Локоть
Глава СК России поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту травмирования ребёнка, провалившегося в открытый люк в посёлке Локоть. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
В начале сентября в посёлке Локоть шестилетний мальчик упал в открытый канализационный люк. Ребёнок получил травмы.
По данному факту проверку проводит прокуратура области. Брянские следователи возбудили уголовное дело.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Брянской области Алексею Кузьмичеву доложить об обстоятельствах происшествия и результатах расследования.
Читайте также
Новости регионов
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным?
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного