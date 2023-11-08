Грабитель в маске сорвал цепочку с шеи женщины в гостинице Брянска

Полицейские задержали мужчину, который в маске ворвался в помещение гостиницы в Брянске и сорвал золотую цепочку с шеи сотрудницы. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

Ночью в полицию позвонила сотрудница гостиницы в Советском районе Брянска. В помещение для персонала ворвался мужчина в маске. Он сорвал с шеи 44-летней работницы золотую цепочку с кулоном и сбежал. Ущерб потерпевшая оценила в 100 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска в тот же день задержали подозреваемого. 32-летний житель Володарского района Брянска ранее уже был судим. Украшения мужчина успел сдать в ломбард за почти 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». До суда подозреваемый будет находиться под стражей.