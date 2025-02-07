Грабителя за один час задержали полицейские в Брянске

Рецидивиста, подозреваемого в ограблении прохожего, за один час задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 36-летний мужчина. В Володарском районе Брянска на выходе из магазина незнакомец, угрожая ножом, потребовал отдать покупки и ценные вещи. Потерпевший растерялся. Грабитель воспользовался моментом, вытащил из куртки жертвы телефон и сбежал.

Менее чем за час полицейские задержали грабителя. Сотрудники ДПС заметили его неподалеку от места преступления. 47-летний житель Брянска попытался скрыться, а также избавиться от ножа и телефона. Но уйти ему не удалось. Задержанный ранее не раз был судим.

Смартфон полицейские вернули владельцу. Рецидивисту предъявили обвинение в разбое.