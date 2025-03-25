Грабёж по горячим следам раскрыли полицейские в Погарском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Погарского района. У неё в гостях был знакомый. Мужчина попросил одолжить 5000 рублей на поездку в соседний регион. Получив деньги, он захотел получить большую сумму, но женщина отказала. Злоумышленник ударил приятельницу и пообещал убить, если она не отдаст все деньги и ценности. Когда грабитель отвлекся на пересчет купюр, потерпевшая убежала из дома через окно.

Стражи правопорядка быстро задержали 56-летнего жителя Липецкой области. он уже был судим за причинение вреда здоровью. Мужчина вернул похищенные ювелирные изделия. 62 тысячи рублей он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».