Грузовик врезался в фургон на брянской трассе

Мужчина пострадал при столкновении грузовика и фургона на трассе М-3 «Украина» . Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 358 км автодороги М-3 «Украина» произошла авария. 37-летний водитель автомобиля FAW J61 из-за невнимательности сильно сократил дистанцию с двигавшимся впереди. Чтобы не врезаться в машину грузовик выехал на встречную полосу, но там столкнулся с фургоном Peugeot.

40-летний водитель фургона получил серьёзные травмы. Его госпитализировали.

На водителя грузовика инспекторы составили несколько административных материалов. По факту аварии полиция проводит проверку.