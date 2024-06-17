Иномарка сбила лося на брянской трассе

Женщина лишилась глаза при столкновении легковушки с лосем на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 391 километре автодороги федерального значения М-3 «Украина» произошла авария. 35-летний водитель за рулём Ford Focus сбил лося, перебегавшего проезжую часть. Автомобилист и восьмилетняя пассажирка получили ушибы и ссадины. А 35-летняя женщина травмировала голову и лишилась глаза. Пострадавшую госпитализировали.

Полиция проводит по факту ДТП проверку.