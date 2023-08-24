Иномарка сбила пенсионерку во дворе в Брянске

75-летняя женщина попала под машину и сломала руку во дворе в областном центре. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Во дворе дома 87/19 по улице Ново-Советская в Брянске произошла авария. 39-летняя водитель за рулем «Лада Гранта» при движении задним ходом сбила 75-летнюю женщину. Пенсионерка шла сзади машины. Пострадавшая сломала руку. Её отпустили домой с назначением лечения.

По факту ДТП полиция проводит проверку.