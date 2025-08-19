Иномарка столкнулась с питбайком в селе Глинищево. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла накануне вечером в селе Глинищево в районе дома №4 по улице Больничная. Выезжая с прилегающей территории 61-летний водитель за рулём Kia Rio не пропустил питбайк Shorner. 22-летний байкер ехал по главной дороге.

При столкновении молодой водитель получил травмы. Его доставили в больницу. Парень был без шлема и защитной экипировки, а также без водительского удостоверения.

Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.