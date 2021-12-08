Иностранца подозревают в даче взятки полицейскому в Брянской области

Мужчина был задержан за управление автомобилем в пьяном виде.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбудило дело в отношении иностранца за покушение на дачу взятки сотруднику полиции.

По данным следствия, 1 декабря этого года подозреваемого остановили сотрудники ДПС на 364 километре дороги «Украина». Стражи порядка выявили у водителя признаки опьянения. Чтобы избежать административной ответственности, мужчина пытался передать инспектору 150 евро и 500 рублей за несоставление протокола. Сотрудник деньги не взял и сообщил руководству.

Следователи направили в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу на время расследования уголовного дела.