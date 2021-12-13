Иностранец задержан в Брянской области за взятку пограничнику

За 28 тысяч рублей мужчина хотел незаконно пересечь границу России.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области расследует уголовное дело о даче взятки должностному лицу в отношении 48-летнего иностранца.

Следователи установили, что 7 декабря этого года подозреваемый на таможенном посте «Троебортное» в Севском районе Брянской области передал сотруднику пограничного контроля 28 тысяч рублей. За эти деньги он хотел попасть на территорию России в нарушение правил.

Преступление пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Брянской области. Подозреваемый задержан на время следствия.