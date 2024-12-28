Инженера брянского предприятия обвиняют в гибели двух работников в канализационном колодце. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Выгоничский районный суд рассмотрит уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух человек. В преступлении обвиняют 30-летнего жителя Брянска.

По версии следствия, 9 августа в Выгоничском районе двое слесарей-ремонтников по указанию инженера предприятия, спустились в закрытый канализационный колодец, чтобы перекрыть задвижки. Работники отравились метаном и умерли.

Инженер же не провел инструктаж по технике безопасности, не проверил наличие в колодце вредных газов и не проконтролировал использование средств индивидуальной защиты сотрудниками. Обвиняемый свою вину не признал. Он утверждает, что слесари по своей инициативе полезли в колодец.