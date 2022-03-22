Инженера брянской фирмы обвиняют в коммерческом подкупе

Предварительное следствие установило, что обвиняемый получил через посредника от гендиректора коммерческой фирмы 90 тысяч рублей. Тот просил организовать беспрепятственный прием сделанного ремонта крыши многоэтажки по договору с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области.

Ремонт лестничного пролета пешеходного моста начинается на вокзале Смоленска с 4 апреля С 4 по 30 апреля пешеходный мост на вокзале Смоленска, соединяющий Привокзальную площадь с улицей Кашена, будет закрыт для транзитного прохода в связи с ремонтом лестничного пролета со стороны улицы Кашена. В ходе работ железнодорожники усилят железобетонную конструкцию лестничного марша, заменят ступени и установят новое ограждение. На время ремонта рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами. Оповещение о

Кубок Дружбы собрал спортсменов. В Смоленске прошел 16-й Межрегиональный турнир по тхэквондо В соревнованиях участвовали 400 спортсменов из Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Костромской, Тверской, Московской областей, а также из Республики Беларусь. От Смоленщины за звание лучших боролись спортсмены из Вязьмы, Духовщины, Озерного, Печерска, Рославля, Рудни, Сафоново, Ярцево и областного центра. Во время открытия турнира участников и организаторов поприветствовал депутат Смоленской облдумы, координатор проекта «Единой России» «Детский спорт»

Ставка на бизнес В администрации региона обсудили пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Меры были разработаны для оказания помощи предпринимателям в нынешних экономических реалиях (в том числе инвесторам, недавно открывшим свои производства на Смоленщине), а также для сохранения действующих рабочих мест. О принятых решениях рассказал губернатор Алексей Островский. «Процентная ставка регионального Фонда поддержки предпринимательства снижена до ½

Большая вода На календаре — середина марта, а с учетом того, что весна в этом году выдалась ранней, в регионе в активную фазу вступила подготовка к возможному половодью. Прогнозы и предпринимаемые меры обсуждались на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Как было озвучено