Из-за непогоды 21 населенный пункт в Брянской области лишился света
С вечера 2 августа до утра 3 августа на территории Брянщины бушевала непогода, известно, что при таких условиях увеличивается шанс возникновения ЧС.
Так, произошло нарушение электроснабжения в четырех районах Брянской области: Выгоничском, Навлинском, Почепском и Унечском.
21 населенный пункт, где проживает около 1 200 человек, остался без света на ночь.
Утром 3 августа электроснабжение восстановили, над этим работали восемь аварийно-восстановительных бригад, 16 человек и восемь единиц техники.
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