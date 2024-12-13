Избившего двух человек жителя Дятьковского района суд отправил в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении вреда здоровью. Приговор выслушал 26-летний житель Дятьковского района.

29 апреля фигурант на улице Качалова в Дятьково возле кафе «Домашний очаг» беспричинно напал на 21-летнего парня. Он избил молодого человека, а затем ударил его головой об асфальт. Потерпевший получил черепно-лицевую травму, множественные кровоподтеки и кровоизлияния.

А 1 сентября обвиняемый в Дятьковской районной больнице возле рентгенологического кабинета избил 28-летнего врача-хирурга. Медик получил черепно-мозговую травму и закрытый перелом костей носа.

Суд приговорил виновного к двум годам в колонии-поселении, а также взыскал в пользу получивших 500 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.