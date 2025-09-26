Избивший до смерти бабушку брянец не разжалобил суд

Брянец, избивший до смерти 87-летнюю бабушку, не разжалобил суд и отправился в колонию. Об этом сообщили в пресс-служба судов общей юрисдикции области.

Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм пожилой женщине по апелляционной жалобе. Так, Бежицкий районный суд Брянска установил, что мужчина вернулся из развлекательного заведения домой, где у него произошёл конфликт с матерью и бабушкой из-за его регулярного употребления алкоголя. 87-летнюю пенсионерку фигурант избил. От полученных травм женщина умерла в больнице. Суд отправил виновного на девять лет в колонию строгого режима.

Адвокаты 33-летнего осуждённого не согласились с вынесенным решением. Тот утверждал, что бабушку не трогал, а травмы она получила из-за падений в силу возраста и различных заболеваний.

Судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда учла результаты медицинской экспертизы, а также показания прибывших на место преступления полицейские и самой бабушки, которую успели допросить перед смертью. Приговор оставлен без изменения.