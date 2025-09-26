Избивший до смерти бабушку брянец не разжалобил суд

Брянец, избивший до смерти 87-летнюю бабушку, не разжалобил суд и отправился в колонию. Об этом сообщили в пресс-служба судов общей юрисдикции области.
Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм пожилой женщине по апелляционной жалобе. Так, Бежицкий районный суд Брянска установил, что мужчина вернулся из развлекательного заведения домой, где у него произошёл конфликт с матерью и бабушкой из-за его регулярного употребления алкоголя. 87-летнюю пенсионерку фигурант избил. От полученных травм женщина умерла в больнице. Суд отправил виновного на девять лет в колонию строгого режима.
Адвокаты 33-летнего осуждённого не согласились с вынесенным решением. Тот утверждал, что бабушку не трогал, а травмы она получила из-за падений в силу возраста и различных заболеваний.
Судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда учла результаты медицинской экспертизы, а также показания прибывших на место преступления полицейские и самой бабушки, которую успели допросить перед смертью. Приговор оставлен без изменения.
24.09.2025 12:52
Учебный план
В областном центре обсудили реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Участие в обсуждении приняли губернатор Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – гость отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области. «Бойцы, которые защищали страну
24.09.2025 12:47
Отдых на берегу озера
В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н.М. Пржевальского. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. На прошлой неделе он подписал соглашение о реализации проекта с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Cosmos Hotel Group — это ведущий федеральный гостиничный
24.09.2025 12:45
Закрыто на реставрацию
Со следующего учебного года на Смоленщине начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников. Подготовка студентов по востребованному направлению станет возможной после заключения в Москве трёхстороннего соглашения о реализации сетевой образовательной программы. Подписи под документом поставили губернатор Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий
24.09.2025 12:40
Заменим и отремонтируем
Как развивают сферу ЖКХ в регионе? В Москве прошёл Всероссийский форум развития ЖКХ, организаторами которого выступили Минстрой РФ и Правительство Москвы. С приветственным словом к участникам обратился министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава ведомства отметил, что форум – это площадка для выработки решений, которые напрямую отражаются на качестве жизни миллионов людей. 2