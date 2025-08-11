Избивший из ревности соперника брянец получил условное наказание. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
Фокинский районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался 25-летний житель региона.
Ночью 25 апреля 2025 года двое молодых людей и девушка стояли на остановке общественного транспорта. Девушка сообщила одному из них, что разрывает с ним отношения. Затем она стала оказывать знаки внимания второму парню. Брошенный молодой мужчина из ревности напал на соперника. Он ударил его по лицу и голове. Потерпевший потерял сознание. Нападавший попросил находящихся неподалеку сотрудников полиции вызвать врачей.
Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.
06.08.2025 11:01
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в
06.08.2025 10:58
Заряд энергии
Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%
06.08.2025 10:57
На старте
Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,