Избивший из ревности соперника брянец получил условное наказание. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Фокинский районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался 25-летний житель региона.

Ночью 25 апреля 2025 года двое молодых людей и девушка стояли на остановке общественного транспорта. Девушка сообщила одному из них, что разрывает с ним отношения. Затем она стала оказывать знаки внимания второму парню. Брошенный молодой мужчина из ревности напал на соперника. Он ударил его по лицу и голове. Потерпевший потерял сознание. Нападавший попросил находящихся неподалеку сотрудников полиции вызвать врачей.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.