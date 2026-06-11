Врио губернатора Брянской области встретился с первым зампредседателя Правительства РФ

2026, 11 июня 11:01

Врио губернатора Брянской области встретился с первым зампредседателя Правительства РФ. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук накануне в Москве встретился с первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым. Они обсудили перспективы развития региона. Также речь шла о восстановлении устойчивой работы промышленных предприятий, которые пострадали от атак ВСУ. Кроме того, Егор Ковальчук обсудил с Денисом Мантуровым поддержку для производителей региона.