Избивший женщину житель Мглинского района отправился в колонию на четыре года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью женщине. На скамье подсудимых оказался 51-летний житель Мглинского района.

Вечером 23 июля фигурант поссорился с 58-летней женщиной. Он стал избивать её ногами по голове и груди. Здоровью потерпевшей причинён тяжкий вред.

Суд приговорил виновного к четырём годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.