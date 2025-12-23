Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянец отправился в колонию за хищение топлива на 1,2 млн рублей

2025, 23 декабря 15:51
Брянец отправился в колонию за хищение топлива на 1,2 млн рублей
Брянец отправился в колонию за хищение топлива на 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о присвоении. Приговор выслушал 42-летний житель города Унеча. 

Фигурант переоборудовал служебную автоцистерну. С января по сентябрь 2023 года он похитил 28 171,99 литра дизельного топлива. Владельцу сети АЗС причинён ущерб на 1,2 миллиона рублей. Кроме того, обвиняемый дважды помогал коллегам в совершить хищение. 

Суд приговорил виновного к трём с половиной годам в колонии и 105 тысячам рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.

