Брянец проведёт в колонии восемь лет за финансирование терроризма

2025, 24 декабря 12:28

Брянец проведёт в колонии восемь лет за финансирование терроризма. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о финансировании терроризма. Приговор выслушал 44-летний житель города Брянска.

С мая 2023 года по февраль 2024 года фигурант перечислял деньги со своего банковского счёта на электронный кошелек, который использовался для обеспечения деятельности межрегионального общественного движения, признанного террористическим. Преступление выявили оперативники УФСБ и УМВД региона.

Суд приговорил виновного к двум годам в тюрьме и ещё шести – в исправительной колонии строгого режима.