Главу сельской администрации брянской суд оштрафовал за травмирование ребёнка

2025, 17 декабря 12:34
Главу сельской администрации брянской суд оштрафовал за травмирование ребёнка
Главу сельской администрации суд оштрафовал за травмирование ребёнка на детской площадке в Брасовском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Брасовского района вынес приговор по уголовному делу об оказании небезопасных услуг. На скамье подсудимых оказалась 56-летняя глава Дубровской сельской администрации

21 июня 2025 года на детской площадке в селе Дубровка на улице Молодежная на 11-летнюю девочку упала часть неисправного спортивного оборудования. Ребёнок получил перелом руки.

За техническое состояние площадки ответственность несёт администрация Дубровского сельского поселения. Глава сельской администрации не обеспечила своевременный ремонт и безопасность использования оборудования.

Суд оштрафовал виновную на 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее суд с сельской администрации взыскал 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу девочки. 

