Курьер телефонных мошенников отправился в колонию за обман трёх пенсионеров из Брянска

2025, 22 декабря 11:30

Курьер телефонных мошенников отправился в колонию за обман трёх пенсионеров из Брянска. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 23-летний житель Московской области.

В июле 2025 года стал курьером у группы телефонных мошенников. Он забрал у двух обманутых пенсионеров из областного центра более 1,6 млн рублей и перевёл их в криптовалюту. При попытке получить ещё один миллион рублей у 89-летней жительницы Брянска, фигурант был задержан сотрудниками полиции.

Суд приговорил виновного к четырём с половиной годам в колонии и 850 тысячам рублей штрафа. Также фигурант обязан возместить потерпевшим ущерб. Решение не вступило в законную силу.