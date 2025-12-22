Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Курьер телефонных мошенников отправился в колонию за обман трёх пенсионеров из Брянска

2025, 22 декабря 11:30
Курьер телефонных мошенников отправился в колонию за обман трёх пенсионеров из Брянска. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Бежицкого района Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 23-летний житель Московской области. 

В июле 2025 года стал курьером у группы телефонных мошенников. Он забрал у двух обманутых пенсионеров из областного центра более 1,6 млн рублей и перевёл их в криптовалюту.  При попытке получить ещё один миллион рублей у 89-летней жительницы Брянска, фигурант был задержан сотрудниками полиции.

Суд приговорил виновного к четырём с половиной годам в колонии и 850 тысячам рублей штрафа. Также фигурант обязан возместить потерпевшим ущерб. Решение не вступило в законную силу.

